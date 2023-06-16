Синоптики Узбекистана прокомментировали жаркое начало лета в стране

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CentralAsia (UZ) - В «Узгидромете» прокомментировали жаркое начало лета в Узбекистане. По их словам, пока температура «не дотягивает» до максимумов, сообщает Podrobno.uz.

«Даже для нашего среднеазиатского климата начало лета 2023 года выдалось очень жарким. Средняя температура первой декады по территории Узбекистана была на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. Наиболее высокие значения температуры воздуха наблюдались в середине декады. В эти дни воздух в дневные часы прогревался до 38-40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне – местами до 42 градусов», – отметили синоптики.

К концу первой декады заток относительно прохладного воздуха несколько снизил температурный фон по территории республики. Наиболее значительным было понижение температуры по северо-западным районам Узбекистана. По Каракалпакстану и Хорезмской области температура воздуха понизилась на 7-10 градусов. По остальной территории республики понижение температуры было не таким выраженным, но все же ощутимым, температура понизилась на 4-6 градусов. Но, тем не менее, температурный фон оставался по-прежнему выше нормы.

Однако уже с начала этой недели температура вновь начала расти. К пятнице произошло усиление жары до 37-40 градусов, по югу и пустынной зоне – до 41-42 градусов.

«Сами по себе такие значения температуры в июне не являются чем-то исключительным. А вот такой продолжительный период в начале лета, когда температура воздуха значительно превышает норму, бывает в Узбекистане не каждый год», – отметили синоптики.

Последний раз такая жаркая погода в первой и второй декадах июня наблюдалась в 2021 году. Июнь 2021 года оказался самым жарким за все годы наблюдений. Максимальная температура в июне достигала 42-44 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне республики – до 45-46 градусов. Так что по значениям температуры нынешний июнь не дотягивает до самого жаркого июня 2021 года.

В Узбекистане 17-19 июня сохранится сухая и жаркая погода, с температурой воздуха на 5−8 градусов выше климатической нормы для этого периода, сообщает «Узгидромет».

В дневные часы воздух будет прогреваться до +38…+41 градуса, по югу и пустынной зоне местами до +43. До таких значений воздух прогревался в самые жаркие июни 2016 и 2021 годов.

По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте безоблачно, ветер восточного направления 3−8 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах +38…+40 градусов.