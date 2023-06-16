В Киеве прогремели взрывы
- Азия и мир, политика
- 15:50, 16 июня 2023
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CentralAsia (CA) - По всей территории Украины днем 16 июня объявили воздушную тревогу, Воздушные силы ВСУ сообщили об обстреле Киева и Киевской области баллистическими ракетами.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе украинской столицы произошел взрыв. По его словам, в город «еще летят ракеты». Киевская городская администрация сообщила о работе ПВО.
Жители Киева сообщили о нескольких взрывах в городе, пишет «Страна.ua».
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, силы ПВО сбили над Украиной шесть ракет «Кинжал», шесть ракет «Калибр» и два разведывательных дрона.
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