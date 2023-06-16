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В Киеве прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  По всей территории Украины днем 16 июня объявили воздушную тревогу, Воздушные силы ВСУ сообщили об обстреле Киева и Киевской области баллистическими ракетами.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе украинской столицы произошел взрыв. По его словам, в город «еще летят ракеты». Киевская городская администрация сообщила о работе ПВО.

Жители Киева сообщили о нескольких взрывах в городе, пишет «Страна.ua».

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, силы ПВО сбили над Украиной шесть ракет «Кинжал», шесть ракет «Калибр» и два разведывательных дрона.

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