В Казахстане открыли платную Большую алматинскую кольцевую автодорогу

CentralAsia (KZ) - 16 июня состоялась церемония открытия Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), построенной вблизи бывшей столицы Казахстана. На создание данной скоростной магистрали было потрачено $743 млн, передает Tengrinews.

На церемонии открытия дороги присутствовали мэр Алматы Ерболат Досаев, аким (глава администрации) Алматинской области Марат Султангазиев и министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.

Чиновники отметили важность запуска данного проекта, который, по словам главы региона, снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру Алматинской области, а также создаст благоприятные условия для населения и бизнеса.

В свою очередь, ряд положительных моментов в открытии кольцевой автодороги выделил и Досаев.

«В рамках нового генерального плана Алматы до 2040 года сегодня ведется строительство шести радиальных дорог, ведущих к БАКАД. Открытие БАКАД снизит загруженность дорог в среднем на 20% за счет предотвращения въезда транзитного транспорта на территорию Алматы. Это улучшит и экологическое состояние города», — сказал мэр.

Отмечается, что проезд по БАКАД будет платным. Стоимость не зависит от километража, а исчисляется по времени — за час пути (хотя всю трассу можно преодолеть за 40 минут):

241,5 тенге ($0,54) для легковых автомобилей;

1483,5 тенге ($3,31) для грузовиков грузоподъемностью от 10 до 15 тонн.

При этом на въезде и на выезде с платной дороги нет шлагбаумов, фиксировать движение машин будут видеокамеры. Оплатить можно через национальные банковские системы до поездки, указав при переводе номер своего авто, либо в течение семи дней после проезда по БАКАД.

Планируется ввести льготы для жителей прилегающих к магистрали районов — Карасайского, Илийского и Талгарского. Им выдадут ежемесячные или годовые абонементы, получить которые можно будет в местной администрации или специализированных центрах обслуживания населения (ЦОН).

БАКАД относится к технической категории А-1, это скоростная магистраль, говоря иначе, автобан или хайвэй. Строительство, которое велось на протяжении пяти лет, осуществлял турецко-южнокорейский консорциум четырех компаний. Они же будут управлять дорогой следующие 15 лет, собирая деньги от автомобилистов.

Стоимость проекта — $743 млн.

Инвесторами выступили Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, часть капитала внес консорциум, занимавшийся строительством автобана.

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