WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве

CentralAsia (CA) - WhatsApp в скором времени добавит функцию мультиаккаунтов, которая даст возможность использовать несколько учетных записей на одном устройстве. Об этом сообщает портал WABetaInfo, который специализируется на новостях, связанных с этим мессенджером, и описании функций, тестируемых разработчиками.

«WhatsApp в настоящее время разрабатывает функцию, которая позволит получить доступ к нескольким учетным записям WhatsApp с одного устройства», — говорится в сообщении.

Функция была обнаружена специалистами WABetaInfo в обновлении приложения WhatsApp Business beta для платформы Android (версия 2.23.13.5).

Как отмечает портал, в приложении появится меню, которое позволит пользователям выбирать аккаунт для входа. Функция мультиаккаунтов станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении.