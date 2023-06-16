В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Азия и мир, общество
- 17:25, 16 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Ван на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 12.54 по местному времени в районе Тушба.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7,01 км.
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