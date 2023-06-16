В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,1

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Ван на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 12.54 по местному времени в районе Тушба.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,01 км.