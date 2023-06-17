«РусГидро» будет сотрудничать с монгольской Dayan Deerkh Energy в сфере ВИЭ

CentralAsia (MNG) - «РусГидро» на полях ПМЭФ подписала меморандум о взаимопонимании с монгольской компанией Dayan Deerkh Energy, сообщает пресс-служба российской компании.

По словам замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству российской энергокомпании Сергей Мачехин в кулуарах ПМЭФ сообщи о том, что РусГидро обсуждает с Монголией ряд совместных проектов в гидроэнергетике, ВИЭ и использовании водно-технического потенциала монгольской стороны.

Отмечается, что в рамках данного меморандума стороны намерены сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе гидроэнергетики, инфраструктурного развития водных ресурсов и других направлениях. Среди приоритетных мероприятий – разработка стратегии использования территориальных водных ресурсов Монголии, оказание всего спектра проектно-инжиниринговых услуг для проектирования, строительства и эксплуатации гидроэлектростанций в стране, а также разработка и внедрение высокотехнологичных инновационных продуктов в области гидроэнергетики.

Как отметил представитель «РусГидро» в ходе сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока», реализация климатических проектов – еще один шаг на пути к декарбонизации энергообъектов группы. По его словам, «РусГидро» планомерно увеличивает объемы производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности действующих энергетических объектов и ввода новых мощностей. В перспективном портфеле «РусГидро» – масштабные проекты в Алжире, Египте, Индии, Индонезии, Монголии, Эфиопии, которые также содействуют декарбонизации и ведут к снижению углеродного следа.

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