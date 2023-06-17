Европейский центр мониторинга наркотиков сообщает об увеличении их оборота

CentralAsia (CA) - «Можно купить что угодно, где угодно, разве что не всё сразу. Наркотики окружают нас повсюду в Европе». Такие выводы делает в опубликованном докладе Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости.

В интервью Euronews директор центра Алексис Гусдейл выразил тревогу по поводу ускоренного распространения запрещённых и очень опасных веществ:

«Наш доклад подтверждает тенденцию, которую мы наблюдаем в последние два или три года, а именно то, что наркотики проникают всюду. Ещё никогда прежде так много зелья не поступало контрабандой в Европу и не производилось непосредственно в ней. К наркотикам пристраститься легко. Любой человек может столкнуться лично или косвенно с любым видом аддиктивного поведения среди своих родственников или знакомых. Теперь каждый может столкнуться с тяжелейшими последствиями зависимости. Если ещё десять лет назад, когда мы говорили о насилии, связанном с наркотиками, мы говорили о Центральной Америке, то сегодня мы говорим о Европе».

Доклад подтверждает то, что наиболее употребляемым незаконным наркотиком в Европе в последние годы остаётся марихуана. Центр мониторинга отмечает, что ситуация становится всё более сложной из-за расхождений в политике разных стран ЕС.

В 2021 году было изъято 816 тонн смолы каннабиса и 256 тонн травы каннабиса — это самое большое количество за десятилетие. В то же время в Евросоюзе отмечена исторически высокая доступность кокаина: власти ЕС конфисковали рекордные 303 тонны кокаина.

Чем выше доступность наркотиков, тем сильнее злоупотребление ими и выше вероятность передозировки. В комнате для принятия наркотиков в Брюсселе под названием Gate (Ворота) страдающие зависимостью могут в безопасной обстановке дать волю своей привычке с помощью одноразовых шприцов и стерилизованных инструментов. Это помогает убрать с улицы людей, теряющих над собой контроль. В Бельгии широко распространен героин, но становятся всё более популярными разновидности кокаина, особенно крэк-кокаин.

«В Бельгии потребление раньше было, я бы сказал, более культурным, - вспоминает служащий «Ворот» Бруно Валкенеерс. - Наркоманы сами изготовляли для себя крэк. Но за пять лет создалась другая картина, когда контрабандисты продают готовые камни крэка».

В докладе говорится также, что регулярно обнаруживаются проникшие в Европу новые, более сильные, в том числе синтетические, вещества, что делает проблему всё более сложной. Центр мониторинга предостерегает от недооценки масштаба проблемы и призывает страны континента к большей бдительности. Люди также должны больше помогать друг другу.