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В Узбекистане произошло землетрясение силой 4 балла в эпицентре

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в 4:02 17 июня произошло землетрясение, сообщает Рodrobno.uz.

Его эпицентр располагался в Сариасийском районе Сурхандарьинской области. Магнитуда составила 4,4, глубина залегания – 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 299 км в юго-западном направлении, отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

- Сариасийский район: 4 балла, 8 км.

- Денауский район: 2-3 балла, 52 км.

- Шахрисабский район: 2 балла, 65 км.

- Алтынсайский район: 2 балла, 69 км.

- Узунский район: 2 балла, 76 км.

- Китабский район: 2 балла, 82 км.

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