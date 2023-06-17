В Узбекистане произошло землетрясение силой 4 балла в эпицентре
- Узбекистан, происшествия
- 12:49, 17 июня 2023
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 4:02 17 июня произошло землетрясение, сообщает Рodrobno.uz.
Его эпицентр располагался в Сариасийском районе Сурхандарьинской области. Магнитуда составила 4,4, глубина залегания – 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 299 км в юго-западном направлении, отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Сариасийский район: 4 балла, 8 км.
- Денауский район: 2-3 балла, 52 км.
- Шахрисабский район: 2 балла, 65 км.
- Алтынсайский район: 2 балла, 69 км.
- Узунский район: 2 балла, 76 км.
- Китабский район: 2 балла, 82 км.
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