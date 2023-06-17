Сильная жара в Узбекистане отступит в понедельник

CentralAsia (UZ) - Долгожданное понижение температуры начнётся с понедельника. Узгидромет опубликовал экстренную информацию о затоке прохладного воздуха с Кавказа. Местами ожидаются дожди, возможны сели и паводки, пишет gazeta.uz.

В понедельник, 19 июня, на северные районы, а 20 июня — на всю территорию Узбекистана осуществится вторжение относительно прохладной воздушной массы с Кавказа.

В связи с этим 18 июня по Каракалпакстану, 19−20 июня по всей территории страны местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 22−25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В эти даты по предгорным и горным районам Узбекистана временами ожидаются кратковременные дожди и грозы, 19−20 июня местами сильный дождь, в отдельных районах возможно выпадение града.

Уже в понедельник, 19 июня, по северным районам, а во вторник, 20 июня, по всей территории Узбекистана температура воздуха понизится на 4−6 градусов.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 18−21 июня в предгорных и горных районах Узбекистана возможны селе-паводковые явления:

- по Ташкентской области: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, города Ангрен и Алмалык;

- по Кашкадарьинской области: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;

- по Сурхандарьинской области: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;

- по Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;

- по Навоийской области: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;

- по Джизакской области: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;

- по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;

- по Ферганской области: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;

- по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.