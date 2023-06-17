Токаев рассказал, в чем заключается национальная мечта и каким должен быть гражданин

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - От качества нации в первую очередь зависит то, какое место страна займет в мироустройстве будущего, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая, которое прошло в Туркестане.

«Если мы хотим стать сильной страной, мы должны вместе найти ответы на фундаментальные вопросы о том, какое будущее мы строим, в чем заключается наша национальная мечта, каким должен быть гражданин Казахстана, где наши точки опоры, в чем состоит миссия нашей страны», - сказал он.

Токаев представил свое видение на этот счет: «Перед нами стоит насущная задача совместить проводимые политические и экономические реформы с глубинными социокультурными переменами в обществе. Мы должны продолжить свое движение вперед и постоянно работать над укреплением своих ценностей, методично избавляясь от всего, что мешает прогрессу страны. Только так мы получим новое качество нации и укрепим нашу многовековую государственность. Иначе мы окажемся на обочине истории и канем в Лету».

Президент отметил, что различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал. «Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества. Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами. Глядя на соотечественников – патриотичных, талантливых, смелых, образованных, целеустремленных, трудолюбивых – я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я вижу, как наша молодежь, растущая в свободной и независимой стране, достигает больших высот в науке, образовании, музыке, кино, спорте и других сферах, показывая миру уникальность нашей страны, наше мировосприятие и нашу самобытность», - отметил президент.

Глава государства отметил, что молодежь по-современному возрождает национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс.

«Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации. Мы, представители старшего поколения, должны на деле продвигать ценности труда и предприимчивости, отучать молодых людей от многословия, славословия, лености, равнодушия, безделья. Мы как общество должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил, а прежде всего ради самих себя, ради будущего страны и будущего наших детей. Откровенно говоря, иной раз кажется, что нас волнует то, что о нас подумают, а не то, кем мы являемся на самом деле. Можно сказать, что это уже стало для нас обычным явлением. Безусловно, гостеприимство – хорошее качество. Но наводить порядок в своих домах только в ожидании гостей неправильно», - сказал он.

Президент заявил, что человека, олицетворяющего благородные качества, можно охарактеризовать одним словосочетанием – ответственный гражданин – «Адал азамат». «Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности. Человек, добросовестно работающий и получающий свой доход честным путем, достигнет подлинного успеха и будет всегда пользоваться заслуженным уважением в обществе. Поэтому «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны.

Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность. Каждая нация в мире по-своему уникальна. Мы должны это правильно понимать. Уникальность нашей нации должна заключаться в успешности. Чтобы быть успешными, нам нужно совершать конкретные дела, а не следовать громким лозунгам, живя в плену иллюзий. Это должно быть ясно и понятно всем гражданам. У нас должен быть четкий ответ на вопрос: «Каким образом мы станем успешной страной»? Качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения. Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества», - сказал он.

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