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На западе Франции произошли землетрясения магнитудой 5,3-5,8, повреждены ряд зданий

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой от 5,3 до 5,8 баллов ощущалось вечером 16 июня на большей части западной Франции. Об этом пишет издание Le Monde.

Землетрясение достигло магнитуды 5,3 по данным Национальной сети сейсмического мониторинга и 5,8 по данным Центрального сейсмологического бюро Франции.

Первое землетрясение произошло в 18:38 в городе Крам-Шабан (Приморская Шаранта). Его толчки ощущались в нескольких городах на западе Франции и даже в Париже.

«Это одно из самых сильных землетрясений, зарегистрированных на территории мегаполиса», -сказал министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу. На материковой части Франции последнее землетрясение силой более 5 баллов произошло в 2019 году в Дроме.

Власти сообщили о повреждениях зданий, трещинах и отсутствии электричества, так как были повреждены линии. О жертвах не сообщается.

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