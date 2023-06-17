Суд смягчил режим отбывания наказания экс-главе КНБ Масимову и двум его заместителям

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Суд городе Астаны смягчил режим отбывания наказания экс-председателю комитета нацбезопасности Казахстана Кариму Масимову и двум его заместителям Анвару Садыкулову и Даулету Ергожину.

Как говорится в сообщении суда, апелляционная инстанция по уголовным делам суда Астаны 16 июня пересмотрела дело и изменила приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 24 апреля 2023 года Масимов и Садыкулов были признаны виновными по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК (государственная измена, попытка насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий) и осуждены к 18 и 16 годам лишения свободы.

Ергожин был признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК и осужден к 15 годам лишения свободы.

В соответствии с изменениями, внесенные законодателем в ст.46 УК, вступившими в силу 21 мая 2023 года, лицам, ранее не отбывавшим лишение свободы, осужденным к лишению свободы на срок свыше 2 лет за совершение умышленных преступлений, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности (не зависимо от тяжести совершенного преступления).

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