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В США застрелили уроженца Таджикистана, когда он был за рулем грузовика

CentralAsia (TJ) -  В США застрелили уроженца Таджикистана — в него стреляли на автомагистрали, соединяющей штаты.

Как пишет recordnet-com водитель грузовика Amazon 37-летний Ильхом Шодиев умер после выстрела и врезался в здание.

Около 12:48 Шодиев вел большой грузовик Amazon по I-5 между шоссе, когда он свернул с автострады и врезался в здание, сказал представитель Калифорнийского дорожного патруля Рубен Джонс.

Вскоре после этого в диспетчерскую ТЭЦ начали поступать звонки о том, что до крушения были произведены выстрелы. Власти подтвердили, что в Шодиева стреляли несколько раз. Его доставили в районную больницу, где он скончался от полученных травм.

По словам Джонса, нет информации о том, кто стрелял, или о мотивах стрельбы. Полиция ищет свидетелей.

Таджикские СМИ сообщают, что Шодиев является уроженцем Таджикистана.

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