Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле на границе. Минобороны Армении назвали это дезинформацией

CentralAsia (CA) - 17 июня с 10:45 подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в Гедабейском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

«Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры по всем указанным направлениям. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», - говорится в сообщении.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении назвали дезинформацией распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что на восточном и юго-восточном участках границы подразделения ВС Армении сегодня с 10:45 открыли огонь по азербайджанским позициям.