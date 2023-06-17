Синоптики назвали сроки, когда жара уйдет из средней полосы России

CentralAsia (CA) - Долгосрочные прогнозы на первый летний месяц в центральной части Европейской России обещали его холодное начало и потепление со второй декады. При этом количество осадков ожидалось ниже средних многолетних значений. Об этом пишет синоптик Михаил Леус.

К началу своей второй половины июнь подошёл с отставанием он нормы чуть менее чем на 1°, и это при том, что в первой пятидневке отрицательная температурная аномалия достигала 3–4°. На такой скачок температуры повлияли последние 4 дня, включая сегодняшний, когда средняя температура воздуха на 3–4° превышала рамки климата.

«А вот по осадкам наблюдается явный недобор: на текущий момент в регионе дождей оказалось существенно меньше положенного. Так, например, в Московской и Владимирской областях в осадкомеры метеорологов попало около четверти от месячной нормы, а в Смоленской, Рязанской, Тверской и Тульской областях выпало и вовсе от 4 до 9% июньской нормы. Учитывая недостаток осадков и в последние два весенних месяца, а апрель принёс около 80% от положенного, а май – 55–65%, впору говорить о формировании засухи», - пишет он.

По его прогнозам, жара, пик которой пришёлся на минувшую пятницу, покинет регион. Уже сегодня температурные максимумы окажутся пусть немного, но ниже вчерашних показателей. В воскресенье понижение температуры продолжится, и дневная температура воздуха вернётся в рамки климата, составляя +21…+26°. Причём смена жаркого антициклона на относительно прохладный произойдёт без частых в такой ситуации ливней и гроз, а небольшие дожди если и пройдут ближайшей ночью, то будут совсем небольшими и локальными.

В понедельник осадков не ожидается, а температура ещё немного понизится – до +20…+25°. Во вторник местами вновь возможны небольшие дожди, но на температуру воздуха они повлияют мало. Среда будет преимущественно сухой и от этого более тёплой: воздух прогреется до +22…+27°. В четверг регион своим краем заденет фронтальный раздел, который станет причиной самых заметных дождей предстоящего периода, впрочем, сильными и даже умеренными они скорее всего не будут. Закончится рабочая недели тёплой и преимущественно сухой погодой с температурой около +22…+27°.

Таким образом, жара в центральных областях европейской части страны сменится более комфортными температурами, близкими к своей климатической норме, а вот дождей, которые смогли бы как-то существенно поменять засушливый тренд последних трёх месяцев, пока не ожидается.