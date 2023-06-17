На севере Индии 34 человека умерли из-за жары

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 34 человека умерли за два дня в северном индийском штате Уттар. Об этом пишет Associated Press.

Люди умерли в районе Баллия, примерно в 300 км к юго-востоку от Лакхнау, столицы штата Уттар-Прадеш.

Всем погибшим было больше 60 лет, и у них уже были проблемы со здоровьем, которые могли усугубиться из-за сильной жары.

По словам главного врача Баллии Джаянта Кумара, в четверг было зарегистрировано 23 случая смерти, а в пятницу – еще 11 человек.

«Все люди страдали от некоторых заболеваний, и их состояние ухудшилось из-за сильной жары», - сказал Кумар Associated Press в субботу. Он сказал, что большинство смертей произошло из-за сердечного приступа, инсульта и диареи.

В субботу официальные лица заявили, что из-за сильной жары врачи посоветовали гражданам старше 60 лет не выходить на улицу в дневное время.

Данные метеорологического департамента Индии показывают, что Баллия сообщил о максимальной температуре 42,2 градуса по Цельсию в пятницу, что на 4,7 градуса выше нормы.

Жаркое лето привело к отключению электроэнергии по всему штату, в результате чего люди остались без водопровода, вентиляторов и кондиционеров.