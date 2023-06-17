На казахско-кыргызской границе задержали контрабанду на 6 млн тенге

CentralAsia (KZ) - Военнослужащими пограничного отделения «Қарасай батыр» Пограничной службы 10 июня на казахстанско-кыргызском участке государственной границы пресекли факт незаконного перемещения товаров на общую сумму 6 млн тенге.

Как сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана, пытались ввезти табачные стики в количестве 19 коробок.

Уполномоченными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данной противоправной деятельности.

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