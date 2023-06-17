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В Туркменистане 29 июня откроют город Аркадаг

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане 29 июня откроют город Аркадаг. Об этом стало известно на расширенном выездном заседании Кабинета министров, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах по случаю закладки второй очереди строительства города Аркадаг.

«Город Аркадаг с современными объектами, запланированный к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время, будет вписан золотыми буквами в нашу историю», - сказал президент.

Открытие города приурочено к празднованию Курбан байрамы. Президент подписал указ о праздновании Курбан байрамы 28-29-30 июня.

Строительство города было инициировано Гурбангулы Бердымухамедовым и началось в 2019 года. Строительство планировалось осуществить в два этапа. Завершена первая очередь его возведения. В ближайшее время состоится церемония торжественного открытия и сдачи в эксплуатацию нового города, построенного на основе Концепции «умного города». В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы.

Название нового города «Аркадаг» апеллирует к официальному титулу «Аркадаг» второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Этот термин официально применяется только в отношении второго президента государства как гражданами Туркменистана, так и официальными лицами и абсолютно всеми государственными СМИ Туркменистана.

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