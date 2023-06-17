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48-летняя Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

CentralAsia (UZ) -  Представительница Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике. Спортсменка получила награду в опорном прыжке, сообщает Национальный Олимпийский комитет Руз.

Первое место в опорном прыжке заняла представительница Южной Кореи Йео Сео-Жеонг, третье — филиппинская спортсменка Алиа Финнеган.

Оксана Чусовитина — гимнастка, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

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