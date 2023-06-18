Хурэлсух Ухнаа принял генерального секретаря СНБ Турции

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял в пятницу генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Сейфуллаха Хаджимуфтуоглу.

Отметив, что считает Турцию важным третьим соседом Монголии и важнейшими воротами в Европу, президент Хурэлсух подчеркнул, что придает особое значение развивающемуся сотрудничеству с Турцией, с которой существуют тесные исторические и культурные связи и братские отношения.

Глава государства попросил Сейфуллаха Хаджимуфтуоглу еще раз передать теплые поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану, победившему на недавних президентских выборах в Турции.

«Всеобъемлющее партнерство между Монголией и Турцией активно развивается во многих областях, в том числе в политической, оборонной, правоохранительной, культурной, образовательной сферах, и мы выступаем за то, чтобы эти отношения поднялись на новый уровень», - сказал президент Хурэлсух.

Глава государства выразил уверенность, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Монголию с визитом в Монголию в преддверии исторической 55-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемой в 2024 году.

Президент Хурэлсух также отметил необходимсть сотрудничества в обеспечении безопасности более 6000 монгольских граждан, проживающих в Турции, и недопущении того, чтобы они стали жертвами или участниками преступлений и правонарушений, особенно наркопреступлений и транснациональных преступлений.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Хаджимуфтуоглу, со своей стороны, согласился со словами президента Монголии. Отметив, что между Советами национальной безопасности двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании, он сказал, что будет активно работать в этом контексте и по другим вопросам.

В ходе встречи они обменялись мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

источник: Офис Президента Монголии

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения