В Коргалжынском заповеднике Казахстана произошел пожар, к тушению привлечены 78 человек

CentralAsia (KZ) - Локализовано возгорание камыша на озере Сарыколь, расположенном на территории Коргалжынского заповедника, сообщает orda.kz.

Всего ликвидировано семь очагов возгорания из восьми. В настоящее время проводятся работы по окарауливанию, угрозы населённым пунктам нет. К тушению возгорания были привлечены 23 единицы техники, 78 человек, два плавсредства и два вертолёта АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами.

«Привлечение вертолётов связано с отсутствием подъездных путей из-за болотистой местности, площадь которого составляет около трёх тысяч гектаров. Всего осуществлено 96 сбросов воды в объёме 288 тонн», – сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций.

На месте развернут районный оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника ДЧС Акмолинской области Нурлана Атыгаева.

Камыш в Коргалжынском районе загорелся 16 июня. Тогда было принято решение тушить его с воздуха, так как тушение наземным путем не представлялось возможным.

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