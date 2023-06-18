Госсекретарь США находится в Китае с визитом

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с визитом, призванным вернуть отношения между Соединенными Штатами и Китаем в нужное русло после нескольких месяцев обострения напряженности, пишет CNN.

Официальные лица США представляют поездку как попытку восстановить нормальные каналы связи с Китаем, чтобы избежать конфликта между двумя великими державами мира.

«В этой поездке мы работаем над тем, чтобы действительно реализовать то, о чем президент (Джо) Байден и президент Си (Цзиньпин) договорились на Бали в конце прошлого года, а именно установить устойчивые, регулярные линии связи в высокопоставленных уровнях в наших правительствах именно для того, чтобы мы могли быть уверены, что общаемся как можно четче, чтобы избежать, насколько это возможно, недопонимания и недопонимания», — сказал Блинкен в пятницу перед своим отъездом на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, основной целью Блинкена в Китае является восстановление каналов связи, особенно прямой связи между военными, между Вашингтоном и Пекином.

Отношения администрации Байдена с Пекином являются одними из самых сложных и последовательных, и они пережили месяцы напряженности, включая два военных инцидента в последние недели.

Поездка Блинкена, о которой Байден и Си объявили после их встречи в прошлом году, изначально планировалась на февраль и рассматривалась как ключевое последующее мероприятие. Однако он был отложен после обнаружения предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона, пролетавшего транзитом через США, что, по словам Блинкена, в то время «создало условия, подрывающие цель поездки».

Однако Дэниел Критенбринк, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, заявил, что и США, и Китай пришли «к общему выводу о том, что сейчас подходящее время для взаимодействия на этом уровне», но «мы не еду в Пекин с намерением добиться какого-то прорыва или трансформации в том, как мы общаемся друг с другом».