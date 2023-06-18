Воюющие группировки Судана договорились о новом 72-часовом прекращении огня

CentralAsia (CA) - Воюющие группировки Судана договорились о новом 72-часовом прекращении огня, говорится в совместном заявлении посредников Саудовской Аравии и США.

Как сообщает Al Arabiya, перемирие начнет действовать с 6 часов утра по местному времени в воскресенье,

«Стороны договорились, что во время прекращения огня они будут воздерживаться от запрещенных перемещений, атак, применения военной авиации или беспилотников, артиллерийских ударов, усиления позиций и пополнения сил, а также будут воздерживаться от получения военного преимущества во время прекращения огня», — говорится в заявлении.

С начала конфликта в стране Армия и Силы быстрого реагирования более десятка раз объявляли о перемирии на различные сроки.