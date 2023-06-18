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Количество погибших от жары на севере Индии достигло 98 человек, - СМИ

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 98 человек погибли в Бихаре и Уттар-Прадеше из-за сильной жары за последние три дня. Об этом пишет India Today.

54 человека погибли в Уттар-Прадеше, 44 человека погибли из-за чрезвычайно жаркой погоды в Бихаре.

По словам властей Бихара, за последние три дня в районную больницу Баллии поступило не менее 400 человек с жалобами на лихорадку, одышку и другие осложнения.

Большинство пациентов были в возрасте старше 60 лет. Главный медицинский директор доктор Джаянт Кумар сказал, что в районе царит сильная жара, и людей госпитализируют для лечения.

«Все люди страдали от некоторых заболеваний, и их состояние ухудшилось из-за сильной жары», - заявил Джаянт Кумар. Он сказал, что большинство смертей произошло из-за сердечного приступа, инсульта и диареи.

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