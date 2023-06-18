Глава МИД Китая провел принял госсекретаря США

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Китая Цинь Ган 18 июня принял государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекине.

Как пишет Associated Press, госсекретарь США в воскресенье начал двухдневные дипломатические переговоры в Пекине.

После продолжительной дискуссии Гана и Блинкена состоялся рабочий обед. В понедельник будут дополнительные переговоры с Цинем, а также встреча с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И и, возможно, с президентом Си Цзиньпином.

Ни Блинкен, ни Цинь не сделали никаких существенных комментариев журналистам, когда они начали встречу в государственном гостевом доме Дяоюйтай.

Блинкен является американским официальным лицом самого высокого уровня, посетившим Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена, и первым госсекретарем, совершившим поездку за пять лет.

Поездка Блинкена, о которой Байден и Си объявили после их встречи в прошлом году, изначально планировалась на февраль и рассматривалась как ключевое последующее мероприятие. Однако он был отложен после обнаружения предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона, пролетавшего транзитом через США, что, по словам Блинкена, в то время «создало условия, подрывающие цель поездки».