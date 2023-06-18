Вооруженный мужчина взял заложников в отделении Kaspi в Астане, - СМИ

CentralAsia (KZ) - В Астане в отделении банка Kaspi, расположенном напротив ТРЦ «Керуен», вооруженный мужчина взял заложников, сообщает vlast.kz со ссылкой на полицию.

«В здании «Каспи Банка» на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», - говорится в сообщении.

Жителей столицы просят соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

Полиция оцепила ближайшие к месту событий кварталы, проход пешеходов и проезд машин закрыт, сообщает корреспондент Власти.

Как сообщили в банке, в настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

Как пишет orda.kz, в заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек. На месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан».

Захвативший заложников в банке Астаны мужчина требует перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, передает Press.kz.

Orda.kz опубликовала фотографии с места событий.

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