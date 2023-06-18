Полиция освободила заложников после штурма отделения банка Kaspi в Астане
- Казахстан, происшествия
- 16:47, 18 июня 2023
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CentralAsia (KZ) - Полиция освободила заложников после штурма отделения банка Kaspi в Астане, сообщает orda.kz.
Сотрудников вывели из отделения. Их направили в больницу для оказания помощи.
Полиция задержала захватчика.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчины взял в заложники людей в отделении банка, с ним вели переговоры.
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