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Полиция освободила заложников после штурма отделения банка Kaspi в Астане

CentralAsia (KZ) -  Полиция освободила заложников после штурма отделения банка Kaspi в Астане, сообщает orda.kz.

Сотрудников вывели из отделения. Их направили в больницу для оказания помощи.

Полиция задержала захватчика.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчины взял в заложники людей в отделении банка, с ним вели переговоры.

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