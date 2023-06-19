Спикер парламента Монголии находится в России с рабочим визитом

CentralAsia (MNG) - Педседатель Великого Государственного Хурала Монголии (ВГХ, парламента) Занданшатар Гомбожав находится с официальным визитом в РФ с 18 по 22 июня этого года по приглашению председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина Вячеслава Викторовича.

Председатель Великого Хурала Монголии Занданшатар проведет официальные переговоры с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко и Председателем Государственной Думы В.В.Володиным.

Стороны обменяются мнениями о мероприятиях, которые будут реализованы в рамках межпарламентского сотрудничества двух стран, а также расширении торгово-экономических, образовательных и культурно-гуманитарных связей.

В рамках визита будет подписан документ о создании совместной комиссии по взаимодействию между Великим хуралом Монголии и Федеральным хуралом Российской Федерации, сообщает отдел по СМИ и связям с общественностью ВГХ.

В его визите участвуют депутат Ганбаатар Сайнхуу, министр образования и науки Энх-амгалан Лувсанцэрэн, министр развития дорог и транспорта Бямбацогт Сандаг, а также руководство Акционерноно общества «Улан-Баторская железная дорога». В настоящее время внешние отношения России плохи, и она находится под санкциями со стороны западных стран.

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