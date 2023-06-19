АБР и Invescore подписали кредит в размере $10 млн для стимулирования роста ММСП в Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и АО Invescore НБФО подписали кредит в размере 10 миллионов долларов США для поддержки создания рабочих мест и устойчивого развития в Монголии, помогая улучшить доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

Финансовый пакет включает 5 миллионов долларов США из обычных капитальных ресурсов АБР и еще 5 миллионов долларов США в виде B-кредитов с зарегистрированным кредитором АБР. Ожидается, что часть кредита А от АБР в размере 5 миллионов долларов США будет выплачена в тогрогах. Не менее 30 процентов средств предназначены для ММСП, принадлежащих женщинам.

«ММСП играют жизненно важную экономическую роль в Монголии, но им трудно получить доступ к кредитам, чтобы они могли инвестировать в свой рост и вносить еще больший вклад», — сказала Генеральный директор АБР по операциям с частным сектором Сюзанн Габури. «Поддерживая сектор небанковских финансовых учреждений (НБФО) Монголии, помощь АБР поможет улучшить доступ к финансированию для этих предприятий, а также поддержит создание рабочих мест и инклюзивный рост в стране».

ММСП играют решающую роль в устойчивом развитии экономики Монголии, на них занято 72 процента рабочей силы и на них приходится 18 процентов валового внутреннего продукта. Их потенциал для создания еще большего количества рабочих мест и богатства ограничен ограниченным доступом к финансированию. Кредит АБР для Invescore, его первый прямой кредит НБФО в Монголии, поможет улучшить профиль финансирования компании и поддержит ее расширение финансирования ММСП, особенно тех, которыми руководят женщины.

«Как лидер в небанковском секторе, мы стремимся подавать пример, действуя ответственно и продвигая устойчивое финансирование, поддерживая социально и экологически ответственных клиентов», — сказал главный исполнительный директор Invescore НБФО Баясгалан Далайжамц. «В соответствии с нашими устремлениями я очень рад и с нетерпением жду того, что Invescore будет способствовать развитию ММСП в Монголии при финансировании и содействии АБР».

Invescore была создана в 2016 году и стала крупнейшей НБФО в Монголии. По состоянию на конец 2022 года общая сумма активов компании составляет 356,3 млрд тугриков, она имеет 15 филиалов в столице Улан-Баторе и 1 филиал в городе Эрдэнэт на севере Монголии.

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