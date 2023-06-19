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Г-жа Изуми Накамицу выступила с речью перед исследователями и студентами Монгольского госуниверситета

CentralAsia (MNG) -  Изуми Накамицу, заместитель Генерального секретаря и Верховный представитель ООН по вопросам разоружения, в рамках своего рабочего визита в Монголию прочитала лекцию на тему «Пересечение международного и регионального разоружения: будущие вызовы и возможности» для исследователей и студентов Монгольского государственного университета.

Около 50 студентов и научных сотрудников Монгольского государственного университета приняли участие в презентации и получили ответы на свои вопросы.

Изуми Накамицу, заместитель Генерального секретаря и Верховный представитель ООН по вопросам разоружения, приняла участие в 8-й международной конференции «Улан-Баторский диалог» по безопасности Северо-Восточной Азии, состоявшейся 15-16 июня 2023 года в Улан-Баторе.

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