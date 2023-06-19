«Antwerp» из Бельгии занял 1-е место на турнире Mayor's Ulaanbaatar Challenger 2023

CentralAsia (MNG) - 16 и 17 июня в Национальном центре культуры и отдыха прошел турнир Гран-при мира по баскетболу 3х3 имени губернатора столицы «Mayor's Ulaanbaatar Challenger».

В турнире, который является одним из официальных соревнований по начислению очков Олимпийских игр «Париж-2024», соревновались девять иностранных команд и пять монгольских команд, всего 14 команд.

Лучшие баскетбольные клубы мира, такие как «UB» из Сербии, «Antwerp» из Бельгии, «Riga» из Латвии, «Fution» из Китая, «Harlem» из США, «Toronto» из Канады, «Lublin» из Польша, «Marianpol» и «Kaunas» из Литвы, и монгольские команды «Ulaanbaatar MMC Energy», «Sansar MMC Energy», «Амгалан», «Bayangol Broncos» и «Otgontenger Brothers» приняли участие в турнире.

Команда-чемпион «Mayor's Ulaanbaatar Challenger 2023» стала бельгийской командой «Antwerp», а монгольская команда «Ulaanbaatar MMC Energy» заняла второе место.

Команда-чемпион турнира по баскетболу 3x3 «Mayor's Ulaanbaatar Challenger» получила 15 000 долларов США, занявшая второе место – 10 000 долларов США, занявшая 3-е место – 6 000 долларов США, а 4-е место – 5 000 долларов США. Также первые две команды имеют право на участие в Мировом турнире Большого шлема, который состоится 18-19 августа 2023 года в Лозанне, Швейцария.

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