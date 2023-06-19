Недельный фестиваль монгольской кухни проходит в Бангладеш

CentralAsia (MNG) - Недельный фестиваль монгольской еды начался в звездном отеле Chattogram в Федерации Бангладеш с грандиозной аранжировки монгольских блюд различных вкусов.

Президент палаты Читтагонга Махбубул Алам открыл кулинарный фестиваль в качестве главного гостя во вторник /12 июня/. Местные и иностранные туристы и гости в отеле Chattogram получат прекрасную возможность попробовать традиционные монгольские блюда и кухню, а также познакомиться с разнообразием монгольской кухни под одной крышей на этом кулинарном фестивале.

Генеральный менеджер Peninsula Chattogram Сумедха Гунавардхана вместе с руководителями других отделов Peninsula официально открыли Фестиваль монгольской еды, перерезав ленточку вместе с главным гостем.

Во время недельного Фестиваля монгольской кухни гости могут изучить меню, которое варьируется от традиционных монгольских супов и тушеных блюд до мяса и овощей на гриле. Фестивальный ужин «шведский стол» будет состоять из более чем 100 разнообразных меню во главе с шеф-поваром Peninsula Chittagong и его командой поваров.

Фестиваль монгольской еды продлится до 19 июня. Владельцы карт некоторых банков могут насладиться праздничным буфетом с предложением «купи один и получи один бесплатно».

Читтагонг (চট্টগ্রাম) — город на юго-востоке Бангладеш; административный центр одноимённого округа и области страны. Второй крупнейший город страны и важнейший порт Бангладеш. Расположен на берегу Бенгальского залива в 211 км от столицы Дакки.

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