Сингапур и Монголия подписали Меморандум о взаимопонимании по углеродным кредитам

CentralAsia (MNG) - Сингапур объявил о подписании меморандума о взаимопонимании (МоВ) с правительством Монголии в отношении углеродных кредитов.

Сингапур будет работать с Монголией над выявлением потенциальных углеродных проектов, которые могут дать углеродные кредиты, поддерживающие климатические амбиции двух стран, заявили в Министерстве устойчивого развития и окружающей среды.

Министерство устойчивого развития и окружающей среды заявило, что будет создана межведомственная рабочая группа с Министерством окружающей среды Монголии для реализации меморандума о взаимопонимании (МоВ), который был подписан в прошлую пятницу.

Меморандум о взаимопонимании подписали министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу и министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий. Фу сказала, что Меморандум о взаимопонимании подчеркивает приверженность двух стран сотрудничеству на углеродных рынках в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.

Статья 6 устанавливает механизм учета углерода, известный как «соответствующая корректировка», который гарантирует, что страны корректируют свои механизмы передачи и торговли выбросами углерода между странами в соответствии с их определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНУВ). Это гарантирует, что один углеродный кредит не будет востребован более чем одним юридическим лицом.

ОНУВ — это обязательство страны по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к ее воздействию на климат.

«Такое сотрудничество имеет решающее значение для стран, чтобы продвигать климатические амбиции и ускорять действия по борьбе с изменением климата», — добавила г-жа Фу.

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