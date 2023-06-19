Ганхуяг Чулуун назначен председателем совета директоров Ard Financial Group

CentralAsia (MNG) - Ганхуяг Чулуун был назначен председателем совета директоров, а Золбоо Батбилэг был назначен генеральным директором Ard Financial Group.

В связи с реструктуризацией и реорганизацией АО Ard Financial Group был созван Совет директоров, который избрал председателем Совета директоров основателя Ганхуяга. На данном собрании по предложению членов Совета директоров временно исполняющим обязанности Генерального директора Группы был назначен Финансовый директор Ard Financial Group Золбоо Батбилэг.

В качестве председателя совета директоров Ганхуяг будет осуществлять стратегический контроль Ard Financial Group и возглавлять ее инвестиционное подразделение Ard Ventures. В то же время Золбоо будет отвечать за повседневные операции Ard Financial Group, особенно за три основных кластера группы: банковское дело, страхование и инвестиционно-банковское дело.

Золбоо получил степень бакалавра наук в области финансов с высшим отличием по латыни, Summa Cum Laude, в Государственном университете Нью-Йорка в Платтсбурге. В студенческие годы Золбоо прошел различные программы стажировок и профессиональной подготовки, получив опыт финансового анализа, должной осмотрительности и торговли в Primary Insight LLC, компании JP Morgan, и Darwood Associates, брокерской фирме, аккредитованной FINRA. В школе он работал вице-президентом Студенческого управляемого инвестиционного фонда и представителем по специальности «Финансы». Он начал свою карьеру в качестве финансового аналитика в Ard Securities в 2016 году. С января 2019 года он занимает должность финансового директора Ard Financial Group.

Что касается назначения, председатель Ганхуяг отметил: «Прошло уже десять лет с тех пор, как мы основали Ard. В рамках реструктуризации Ard, которую мы начали год назад, я рад осуществить смену руководства и передать управление Группой. новым молодым лидерам.Удачи вам в ваших начинаниях!Также я хотел бы поблагодарить своих коллег за то, что они поставили передо мной почетную задачу продолжить дело Батбаяра Пурэвжаргала, который является независимым членом Правления с января 2014 года и в должности Председателя Правления с августа 2017 года. Для всей нашей команды большая честь, что мой дорогой коллега начал работать старшим международным консультантом PSOD в Азиатском банке развития. Желаю ему больших успехов в дальнейшей работе».

Ard Financial Group — ведущая финтех-компания Монголии, которая инвестирует в финансовые и технологические компании в рамках своей миссии по созданию нации инвесторов.

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