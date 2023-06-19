Спортсмены из Кыргызстана завоевали 8 золотых медалей в Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по мас-рестлингу 2023 прошел с 16 по 18 июня в Улан-Баторе. В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Республики Корея и Китая.

Спортсмены из Кыргызстана успешно участвовали на турнире Чемпионата Азии по мас-рестлингу 2023 в столице Монголии.

Спортсмены из Кыргызстана по мас-рестлингу завоевали 18 медалей в Улан-Баторе. В частности, кыргызские спортсмены завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Мужчины: 65 кг

1. Цэрэнцогзол Пурэвсурэн /Монголия/

2. Шербакун уулу Ислам /Кыргызстан/

3. Турсунбеков Данияр /Кыргызстан/

Мужчины: 70 кг

1. Имашов Адилет /Кыргызстан/

2. Мөнхтуяа Чинзориг /Монголия/

3. Тогтогоон Кажымукан /Монголия/

3. Лхагвадорж Сундуй /Монголия/

Мужчины: 75 кг

1. Айтбаев Елдос /Кыргызстан/

2. Бурманов Нургазы /Кыргызстан/

3. Абдурахмонов Лазибек /Узбекистан/

3. Дашдондов Пурэв /Монголия/

Мужчины: 90 кг

1. Икбай Садам /Монголия/

2. Цэцгээ Өнөрбат /Монголия/

3. Акылбек Уулу Ержан /Кыргызстан/

3. Чыныбек Уулу Русланбек /Кыргызстан/

Мужчины: 90+ кг

1. Тохтаматов Мухаммед-Али /Кыргызстан/

2. Сухбаатар Отгонбаяр /Монголия/

3. Ырышбаев Улукбек /Кыргызстан/

3. Энхтөмөр Баярсайхан /Монголия/

Мальчики: 60 кг

1. Турдушев Жанарбек /Кыргызстан/

2. Батжаргал Эрдэм /Монголия/

3. Чимгээ Цогийловон /Монголия/

Мальчики: 70 кг

1. Уянга Насантогтох /Монголия/

2. Шайыков Байбек /Кыргызстан/

3. Аоригл /Китай/

Мальчики: 80 кг

1. Батбаатар Гарьд /Монголия/

2. Уянга Сономринчин /Монголия/

3. Мядагмаа Төмөр-Очир /Монголия/

Женщины: 55 кг

1. Абдыкадырова Эльза /Кыргызстан/

2. Камзина Рушания /Узбекистан/

3. Агаар Герелтуяа /Монголия/

3. Садырова Малика /Кыргызстан/

Женщины: 65 кг

1. Хөхөө Мөнхтуяа /Монголия/

2. Маданбаева Адель /Кыргызстан/

3. Содикова Гулнорахон /Узбекистан/

3. Хурэлбаатар Лхагвадолгор /Монголия/

Женщины: 75+ кг

1. Майлибашева Назия /Кыргызстан/

2. Рахманова Дидора /Кыргызстан/

3. Режабова Кульноза /Узбекистан/

3. Хөхөө Мөнхтуяа /Монголия/

Девушки: 60 кг

1. Назирова Айдай /Кыргызстан/

2. Энхбаяр Орхонтамир /Монголия/

3. Энхбаяр Амармөрөн /Монголия/

Девушки: 70+ кг

1. Кочконбаева Рамина /Кыргызстан/

2. Батжаргал Эрдэм /Монголия/

3. Ган-Орхон Уранхолбоо /Монголия/

3.Жигжидсурэн Хуслөн /Монголия/

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