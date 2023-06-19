Спортсмены из Кыргызстана завоевали 8 золотых медалей в Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по мас-рестлингу 2023 прошел с 16 по 18 июня в Улан-Баторе. В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Республики Корея и Китая.
Спортсмены из Кыргызстана успешно участвовали на турнире Чемпионата Азии по мас-рестлингу 2023 в столице Монголии.
Спортсмены из Кыргызстана по мас-рестлингу завоевали 18 медалей в Улан-Баторе. В частности, кыргызские спортсмены завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Мужчины: 65 кг
1. Цэрэнцогзол Пурэвсурэн /Монголия/
2. Шербакун уулу Ислам /Кыргызстан/
3. Турсунбеков Данияр /Кыргызстан/
Мужчины: 70 кг
1. Имашов Адилет /Кыргызстан/
2. Мөнхтуяа Чинзориг /Монголия/
3. Тогтогоон Кажымукан /Монголия/
3. Лхагвадорж Сундуй /Монголия/
Мужчины: 75 кг
1. Айтбаев Елдос /Кыргызстан/
2. Бурманов Нургазы /Кыргызстан/
3. Абдурахмонов Лазибек /Узбекистан/
3. Дашдондов Пурэв /Монголия/
Мужчины: 90 кг
1. Икбай Садам /Монголия/
2. Цэцгээ Өнөрбат /Монголия/
3. Акылбек Уулу Ержан /Кыргызстан/
3. Чыныбек Уулу Русланбек /Кыргызстан/
Мужчины: 90+ кг
1. Тохтаматов Мухаммед-Али /Кыргызстан/
2. Сухбаатар Отгонбаяр /Монголия/
3. Ырышбаев Улукбек /Кыргызстан/
3. Энхтөмөр Баярсайхан /Монголия/
Мальчики: 60 кг
1. Турдушев Жанарбек /Кыргызстан/
2. Батжаргал Эрдэм /Монголия/
3. Чимгээ Цогийловон /Монголия/
Мальчики: 70 кг
1. Уянга Насантогтох /Монголия/
2. Шайыков Байбек /Кыргызстан/
3. Аоригл /Китай/
Мальчики: 80 кг
1. Батбаатар Гарьд /Монголия/
2. Уянга Сономринчин /Монголия/
3. Мядагмаа Төмөр-Очир /Монголия/
Женщины: 55 кг
1. Абдыкадырова Эльза /Кыргызстан/
2. Камзина Рушания /Узбекистан/
3. Агаар Герелтуяа /Монголия/
3. Садырова Малика /Кыргызстан/
Женщины: 65 кг
1. Хөхөө Мөнхтуяа /Монголия/
2. Маданбаева Адель /Кыргызстан/
3. Содикова Гулнорахон /Узбекистан/
3. Хурэлбаатар Лхагвадолгор /Монголия/
Женщины: 75+ кг
1. Майлибашева Назия /Кыргызстан/
2. Рахманова Дидора /Кыргызстан/
3. Режабова Кульноза /Узбекистан/
3. Хөхөө Мөнхтуяа /Монголия/
Девушки: 60 кг
1. Назирова Айдай /Кыргызстан/
2. Энхбаяр Орхонтамир /Монголия/
3. Энхбаяр Амармөрөн /Монголия/
Девушки: 70+ кг
1. Кочконбаева Рамина /Кыргызстан/
2. Батжаргал Эрдэм /Монголия/
3. Ган-Орхон Уранхолбоо /Монголия/
3.Жигжидсурэн Хуслөн /Монголия/