Федеральный президент Германии посетит Казахстан с госвизитом

CentralAsia (KZ) - Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 19-21 июня посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает Акорда.
В рамках визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.
По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.
Федеральный президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.
Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в казахско-германском бизнес форуме.
В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона.