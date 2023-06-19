Федеральный президент Германии посетит Казахстан с госвизитом

CentralAsia (KZ) - Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 19-21 июня посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает Акорда.

В рамках визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.

По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

Федеральный президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.

Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в казахско-германском бизнес форуме.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона.

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