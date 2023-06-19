«Воскреснувшая» на собственных похоронах 76-летняя женщина в Эквадоре скончалась спустя неделю

CentralAsia (CA) - В Эквадоре женщина умерла через несколько дней после того, как родственники обнаружили её живой в гробу на похоронах, сообщает «Би-би-си».

9 июня Белла Монтойя, объявленная мёртвой в одной из больниц Эквадора, постучала по крышке гроба во время собственных похорон, чем шокировала всех присутствующих. Оказалось, что врач ошибочно констатировал смерть 76-летней женщины. Её в срочном порядке поместили в реанимацию. Однако после семи дней пребывания в реанимации министерство здравоохранения Эквадора подтвердило, что Монтойя умерла 16 июня от ишемического инсульта. В минздраве добавили, что во время пребывания в больнице она оставалась под постоянным наблюдением.

«На этот раз моя мама действительно умерла. Моя жизнь уже не будет прежней», – сказал сын умершей женщины Гилберто Барбера.

По сообщениям местных СМИ, женщину отвезли в то же ритуальное бюро, что и в первый раз, чтобы похоронить на общественном кладбище.

Министерство здравоохранения Эквадора проводит расследование в отношении медперсонала, причастного к инциденту.