экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бразилии в результате наводнений погибли 11 человек, 20 пропали без вести

CentralAsia (CA) -  В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате наводнений погибли 11 человек, 20 пропали без вести, сообщает Folha de S.Paulo.

Три человека погибли в Макине, два – в Сан-Леопольдо и по одному – в Ново-Гамбурго, Караа, Бомпринсипио, Сан-Себастьян-ду-Каи, Эстейо и Граватаи.

В публикации отмечается, что наводнения вызвал внетропический циклон. В результате инцидента пострадал 41 муниципалитет. В общей сложности более 2300 человек в штате пришлось искать убежища после шторма.

Многие жители пострадавших районов укрылись на открытых спортивных площадках в своих городах. Власти выпустили предупреждение о риске оползней в нескольких районах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com