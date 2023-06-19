В Бразилии в результате наводнений погибли 11 человек, 20 пропали без вести

CentralAsia (CA) - В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате наводнений погибли 11 человек, 20 пропали без вести, сообщает Folha de S.Paulo.

Три человека погибли в Макине, два – в Сан-Леопольдо и по одному – в Ново-Гамбурго, Караа, Бомпринсипио, Сан-Себастьян-ду-Каи, Эстейо и Граватаи.

В публикации отмечается, что наводнения вызвал внетропический циклон. В результате инцидента пострадал 41 муниципалитет. В общей сложности более 2300 человек в штате пришлось искать убежища после шторма.

Многие жители пострадавших районов укрылись на открытых спортивных площадках в своих городах. Власти выпустили предупреждение о риске оползней в нескольких районах.