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QazaqGaz и «Газпром» подписали договор о транзите российского газа в Узбекистан
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  QazaqGaz и «Газпром» в ходе Петербургского экономического форума подписали договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана, сообщает Министерство энергетики Казахстана.

По информации ведомства, представители республики также обсудили с российской стороной более тесное сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа.

Министрами энергетики Казахстана и России в ходе ПМЭФ были продлены межправительственные договоренности по транзиту российской нефти в объеме 10 миллионов тонн в год до конца 2033 года.

На встрече с ПАО «Интер РАО» стороны обсудили потенциал сотрудничества по поставке электроэнергии, модернизация угольных станций.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в начале июне говорил, что Астана заинтересована в транзите газа РФ в Узбекистан и намерена подготовить необходимую для этого инфраструктуру.

«Причем мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова. Мы как Казахстан заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, ну и в целом, для увеличения надежности энергоснабжения центральноазиатского региона», - пояснял он.

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