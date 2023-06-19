Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый

CentralAsia (KZ) - Прокуратура Астаны возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Kaspi банке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 июня в одном из отделений банка по улице Достык 12 освободили семь заложников. Захватчиком оказался уроженец Жамбылской области 1993 года рождения, который с 2013 года состоит на учёте наркозависимых лиц.

На место происшествия прибыли аким Астаны, министр внутренних дел, первый заместитель генерального прокурора и другие подразделения спецслужб. Преступника обезвредили и водворили в ИВС.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 261 УК РК «Захват заложника» части 2 пунктам 4 и 8. Проводятся следственные действия», – сообщили в ведомстве.

18 июня мужчина ворвался в отделение банка Kaspi в Астане и взял в заложники семерых человек. В организации заявили, что все они — сотрудники банка.

Сразу после сообщений о захвате правоохранители оцепили здание и эвакуировали жителей дома, в котором расположено отделение.

Мужчина потребовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своего требования он дал три часа. Захватчик предупредил, что в противном случае убьет заложников.

Правоохранители начали переговоры с мужчиной, но после того, как они не дали результатов, спецназ взял помещение штурмом с применением слезоточивого газа. Подозреваемый был задержан, все заложники освобождены. В результате произошедшего пострадавших нет.

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