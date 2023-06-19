Правительство Армении анонсировало скорое внесение на ратификацию Римского статута МУС, выдавшего орден на арест Путина

Правительство Армении

CentralAsia (CA) - В правительстве Армении сообщили, что вскоре Римский статут Международного уголовного суда будет внесен на ратификацию в парламент, сообщает «Арменпресс». 24 марта Конституционный суд страны признал соответствующими конституции обязательства по Римскому статуту.

«Правительство вскоре внесет Римский статут Международного уголовного суда в Национальное собрание для ратификации»,— сообщил департамент по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра страны.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В конце 2022 года правительство обратилось в Конституционный суд Армении с просьбой признать юрисдикцию МУС с целью судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в рамках дела о незаконном вывозе детей с территории Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия, «как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда». 2 апреля вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сказал, что у Армении нет намерения арестовывать Владимира Путина.