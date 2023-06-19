Президент ЮАР назвал 10 пунктов африканского мирного плана по урегулированию конфликта в Украине

- Азия и мир, политика
- 12:56, 19 июня 2023
- Просмотров: 1066
- Обновлено: 12:59, 19 июня 2023
CentralAsia (CA) - Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал 10 основных составляющих мирного плана африканских стран, сообщает «РБК-Украина».
Десять составляющих урегулирования конфликта. Составлено по цитатам Сирила Рамафосы из украинских СМИ:
конфликт должен быть урегулирован мирным путем;
переговоры о мире должны начаться как можно скорее;
необходима деэскалация с обеих сторон;
должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;
необходимы гарантии безопасности для всех стран;
должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран;
нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим;
должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей;
должно быть обеспечено «послевоенное восстановление»;
более тесное взаимодействие со странами Африки.
16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. По итогам переговоров с представителями африканских стран Зеленский в очередной раз подчеркнул, что мирные переговоры возможны только после того, как Россия выведет войска.
В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин 17 июня провел переговоры с главами африканских государств, они продлились около трех часов. В ходе встречи африканская делегация представила Путину мирный план по Украине.
В состав делегации помимо Рамафосы вошли президенты Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салл и Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.