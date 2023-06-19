Захватившему заложников в банке в Астане грозит до 12 лет тюрьмы, - МВД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Полиция начала досудебное расследование по статье 261 («Захват заложника») УК Казахстана в отношении Алихана Мурадова, который 18 июня удерживал в заложниках семерых сотрудников отделения Kaspi Bank на улице Достык в Астане. Задержанному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, 18 июня в 13:51 неизвестный ворвался в отделение банка и угрожая предметом, похожим на пистолет, взял в заложники семь человек.

На место события приехала полиция, городские власти, сотрудники прокуратуры. Переговоры вел министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. По его словам, мужчина выдвигал разные требования, в частности, говорил об оказании помощи его родственникам. При этом он обнимал девушку, угрожая убить ее.

В 16:35 Ахметжанов дал команду начать штурм.

Спецназ провел операцию с применением слезоточивого газа. 30-летний мужчина был задержан, сотрудники банка освобождены.

«Никто из заложников и захватчик не пострадал», — отчитались в МВД.

Позднее появилась информация о нападавшем. Им оказался уроженец Жамбылской области Алихан Мурадов 1993 года рождения. Уточняется, что с 2013 года он состоит на учете как наркозависимое лицо.

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