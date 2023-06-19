Россия будет поставлять Узбекистану 2,8 млрд кубометров газа в год

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CentralAsia (UZ) - Россия будет поставлять Узбекистану 2,8 млрд кубометров газа в год. Об этом говорится в договоре купли-продажи газа, заключенном между компаниями UzGasTrade и «Газпром экспорт», сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Документ подписали 16 июня по доверенности глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Срок действия договора – два года. Импорт российского газа начнется с 1 октября текущего года, Узбекистан будет получать по 9 млн кубометров в сутки.

В Минэнерго подчеркнули, что контракт разработан полностью на коммерческих условиях.

«Это одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей нашей республики в природном газе и успешное проведение осенне-зимнего сезона», — пояснили в ведомстве.

Стоимость российского газа не конкретизируется. В Минэнерго лишь отметили, что она была согласована исходя из рыночных цен в регионе, стоимости газа в Узбекистане и планов властей республики по реформированию порядка определения цен на основе рыночных принципов.

«Учитывая, что раньше природный газ поставлялся в Россию транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр» и теперь газ будет поставляться в реверсном режиме (в обратную сторону) в Узбекистан», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что «дорожной картой» предусмотрены работы по ремонту и модернизации газотранспортной системы Узбекистана. К сентябрю планируется заменить три газоперекачивающих установки, полностью отремонтировать и восстановить 11 различных видов газоперекачивающих устройств, построить 22 км новых магистральных газопроводов и отремонтировать 56 км газопроводов.

О планах России экспортировать газ в Узбекистан транзитом через Казахстан стало известно в конце ноября 2022 года. Тогда Владимир Путин предложил сформировать «тройственный газовый союз» с упомянутыми республиками. Позже появились слухи о том, что российские власти предложили Ташкенту продать газотранспортную систему Узбекистана «Газпрому» и уступить ему права на экспорт газа в Китай. Опасения усилило подписание сторонами «дорожной карты» о сотрудничестве в газовой сфере.

В Минэнерго Узбекистана заверили, что документ предусматривает только поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах — строго на коммерческих условиях и при полном сохранении прав собственности на газотранспортную систему страны. В Москве заявили, что идея газового союза не подразумевает никаких политических условий.

В апреле Журабек Мирзамахмудов сообщил, что поставки российского газа планируется осуществлять по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».