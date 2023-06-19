В Казахстане ожидаются дожди с грозами и усиление ветра

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 20-22 июня ожидаются дожди с грозами, град, усиление ветра, на севере и востоке республики похолодает, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие дни глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определят погоду на большей части Казахстана, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока – сильные дожди с градом и шквалом, ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей», - сообщают синоптики.

А высотная ложбина пониженного давления будет способствовать понижению температуры воздуха ночью на севере до +5+13 градусов, на востоке до +7+15 градусов.

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