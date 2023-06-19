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В Таджикистане Иди Курбон будут отмечать 28 июня

CentralAsia (TJ) -  По предварительным данным Совета улемов Таджикистана, в этом году праздник жертвоприношения - Иди Курбон будет отмечаться 28 июня.

Как сообщили в Комитете по делам религии страны, официально дату назовут уже в эту среду, на заседании Совета.

Иди Курбон является одним из священных праздников в исламе. В этот день принято делать жертвоприношение: треть мяса семья оставляет себе, а две другие третьи жертвует друзьям и нуждающимся.

Таким образом, в начале следующей недели таджикистанцы будут отдыхать четыре дня подряд с учетом воскресенья.

Чтобы обеспечить последовательность выходных дней без перерывов согласно решению «О переносе выходных дней в другие рабочие дни в 2023 году», суббота, 24 июня будет рабочим днем, а отдых переносится на понедельник, 26 июня.

Соответственно, воскресенье 25 июня и понедельник 26 июня выходные, 27 июня в стране отмечается День единства (тоже выходной) и 28 июня Иди Курбон, который тоже является выходным днем.

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