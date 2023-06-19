Не менее 300 пакистанцев погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Греции

CentralAsia (CA) - В Пакистане заявили, что в аварии судна с мигрантами у берегов Греции утонули более 300 пакистанских граждан. Цифру назвал глава сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани в своем заявлении, где он выражает соболезнования семьям погибших, сообщает CNN.

«Наши мысли и молитвы с вами... Этот ужасный случай подчеркивает настоятельную необходимость обратить внимание на нелегальную контрабанду людей», – заявил он.

На чем основывается его оценка, доподлинно неизвестно.

Цифра около 300 человек перед этим звучала от родственников людей, которые отправились в путешествие в Европу, и в материалах местных СМИ, сообщает «Голос Америки».

Насколько известно, на переполненном рыболовецком судне, куда перевозчики поместили сотни мигрантов, были граждане Пакистана, Сирии, Египта.

Лодка затонула 14 июня, погибли 79 человек (эта цифра подтверждена), спасли 104. Реальное количество пассажиров на борту неизвестно. Миграционное агентство ООН сообщило, что на ней находились около 750 человек.

МИД Пакистана ранее подтвердил, что среди спасенных пассажиров судна – 12 человек из Пакистана, а число возможных погибших уточняют.

После трагедии власти Греции объявили трехдневный траур.