Желтый дым накрыл Астану. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - Из-за горения сухостоя небо над Астаной затянуло сильным дымом.

По информации ДЧС Астаны, 19 июня подразделения ДЧС столицы выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой. По официальным данным, площадь возгорания составила 15 гектаров. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землёй, а также отсутствием подъездных путей.

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Жители столицы отмечают, что в квартирах домов, расположенных в разных частях города, ощущается запах дыма и гари.

В тушении пожара сейчас задействовано 140 человек и 21 единица техники.

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