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В Белоруссии введут химическую кастрацию для педофилов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генпрокуратура Белоруссии разработала поправки в уголовный кодекс, предусматривающие принудительную химическую кастрацию осужденных за педофилию. Об этом сообщает «Наша нива» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Принудительные меры будут применяться наряду с непосредственным наказанием за преступление, уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре также отметили, что разработали и утвердили клинический протокол, содержащий «алгоритм лечения педофилии», в том числе с применением химической кастрации.

Президент Александр Лукашенко, согласно сообщению, поддержал инициативы Генпрокуратуры «о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; определении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов».

За последние 5 лет, согласно Генпрокуратуре, в Белоруссии более 3,5 тысячи детей стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности.

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