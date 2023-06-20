Всемирный форум по развитию экспорта пройдет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Trade Finance Global объявляет о партнерстве с Международным торговым центром в рамках Всемирного форума по развитию экспорта.

Trade Finance Global (TFG) рада объявить о своем партнерстве с ежегодным флагманским мероприятием Международного торгового центра (ITC) — Всемирным форумом по развитию экспорта (WEDF), которое пройдет 26–29 июня 2023 года в Улан-Баторе, Монголия, говорится заявлении организации.

В этом году WEDF, отмечающий свое 20-е издание, будет организован правительством Монголии и обещает стать важной платформой для дискуссий о глобальной торговле, деловых возможностей и инициатив в области устойчивого развития.

WEDF стремится способствовать содержательным разговорам и сотрудничеству, направленным на решение проблем, с которыми сталкивается мировое торговое сообщество, включая конфликты, изменение климата, продолжающееся воздействие COVID-19 и рост затрат.

В качестве партнеров мероприятия TFG будет решать проблемы нехватки финансирования ММСП, выступая на темы, связанные с доступом к финансированию на развивающихся и развивающихся рынках, особенно в странах, не имеющих выхода к морю, таких как Монголия, собрав на форуме участников, занимающихся вопросами развития торговли и финансирования развития.

Тема WEDF этого года — «Диверсификация с помощью «зеленой» торговли», подчеркивающая важность органических, цифровых и устойчивых решений в преодолении многочисленных кризисов. Конференция соберет самых разных участников, в том числе владельцев малого бизнеса, женщин-предпринимателей, молодых новаторов, политиков и представителей международных организаций.

В WEDF 2023 примут участие известные спикеры и эксперты отрасли, в том числе:

Хурэлсух Ухнаа, президент Монголии

Рабаб Фатима, Высокий представитель, Канцелярия Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам

Памела Коук-Гамильтон, исполнительный директор Международного торгового центра

Г-жа Батцэцэг Батмөнх, министр иностранных дел, Монголия

Г-н Тапан Мишра, Постоянный координатор ООН, Монголия

Д-р Мохаммад Саид, старший советник по содействию торговле, Международный торговый центр

Г-н Дипеш Патель, редакционный директор, Trade Finance Global

Дороти Тембо, заместитель исполнительного директора, Международный торговый центр

Г-н Клаудио Вьеццоли, управляющий директор по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса, Европейский банк реконструкции и развития и многие другие.

Памела Кок-Гамильтон, исполнительный директор Международного торгового центра, сказала: «В этом году на Всемирном форуме по развитию экспорта мы рассмотрим, как мы можем коллективно изменить будущее торговли, сделав ее более взаимосвязанной, экологичной и включительно». Мы с нетерпением ждем поиска решений и укрепления партнерских отношений для принятия мер».

Дипеш Патель, редакционный директор TFG, сказал: «Trade Finance Global рада принять участие в WEDF 2023 Международного торгового центра, целью которого является обмен мнениями и передовым опытом со всего мира.

Уделяя особое внимание странам Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, это мероприятие призвано привлечь внимание к важной работе малых и средних предприятий, предприятий, возглавляемых женщинами, и молодых предпринимателей».

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